Грантс Шеппс до этого занимал должность министра энергетики и углеродной нейтральности Британии.

Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил нового министра обороны. Пост занял Грантс Шеппс, говорится в сообщении правительства Британии в Twitter.

Министерство обороны Великобритании возглавил опытный чиновник. Грантс Шеппс до этого занимал должность министра энергетики и углеродной нейтральности Британии.

Кто такой Грант Шеппс

Новоназначенный министр обороны Великобритании начал свою политическую карьеру в 2005 году. Он был членом Палаты общин, а в 2012 году стал сопредседателем Консервативной партии. В том же году начал работу в правительстве, став министром Кабинета министров.

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Следует отметить, что за последний год это уже пятое назначение Шеппса на правительственные должности. Во время премьерства Бориса Джонсона Шеппс был министром транспорта, потом был министром внутренних дел в правительстве Лиз Трасс. Шеппс был государственным секретарем по вопросам бизнеса и возглавлял энергетику в правительстве Риши Сунака.

Грант Шеппс и война в Украине

25 августа будущий министр обороны Великобритании побывал в Украине.

"Наша поддержка Украины непоколебима перед варварским вторжением Путина - Великобритания продолжает поддерживать Украину, пока она отражает российские атаки и восстанавливает свою страну", - говорил он.

Отставка Бена Уоллеса

31 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку накануне ожидаемых кадровых перестановок премьер-министра.

Уоллес обратился к премьер-министру Риши Сунаку, напомнив, что уже более четырех лет занимает свой пост и за это время вооруженные силы Великобритании были на высоте в различных ситуациях: от эвакуации из Кабула до вызовов относительно войны в Украине.

Бен Уоллес сыграл ключевую роль в поддержке Великобританией Украины после полномасштабного вторжения России. В период работы Уоллеса в должности министра обороны Великобритания стала первой страной, которая согласилась отправить Украине танки и присоединиться к авиационной коалиции.

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