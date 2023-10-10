В последнее время военное внимание было направлено на Западный Берег.

Относительно нетехнологичное наземное наступление боевиков ХАМАС застигло вооруженные силы Израиля врасплох.

Они готовились к "неправильной войне", заявил исследователь израильского Международного института по борьбе с терроризмом Ави Ягер, пишет The Wall Street Journal.

В последнее время военное внимание было направлено на Западный Берег. Предупреждения израильской разведки о потенциальной войне были сосредоточены на севере и угрозе со стороны "Хезболлы". До субботы в Израиле не думали, что ХАМАС заинтересован в атаке.

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В то же время группировка стала более изощренной. При нападении они сочетала ракеты, корабли, беспилотники и штурмовиков. И Израиль при всех сложных высоких технологиях, вооружении, шпионское ПО и разведке не смог это предвидеть. В Тель-Авиве считали, что основные угрозы – это ракетные атаки и вылазки повстанцев. Поэтому основные инвестиции шли в разведку, кибернетику и оборонительные средства, например, систему ПВО "Железный купол". По мере этого ХАМАС и "Хезболла" стали действовать скорее как обычные военные противники, а не повстанцы.

Нападение ХАМАС на Израиль

Джереми Баш, который занимал пост начальника штаба как в Министерстве обороны США, так и в ЦРУ, заявил, что Израиль никогда не сталкивался с наземным вторжением, подобным нападению Хамаса в субботу.

После зачистки прилегающих к Сектору Газа израильских территорий на них насчитали уже около 1500 тел ликвидированных боевиков ХАМАСа. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Армию обороны Израиля.

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