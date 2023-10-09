Джереми Баш сказал, что захват заложников представляет собой серьезное осложнение для Сил обороны Израиля.

Джереми Баш, который занимал пост начальника штаба как в Министерстве обороны США, так и в ЦРУ, заявил, что Израиль никогда не сталкивался с наземным вторжением, подобным нападению Хамаса в субботу.

"Террористы приплыли на лодке, они прилетели на параплане, они делали и то, и другое раньше, но никогда раньше им не удавалось проделать 15 дыр в укрепленном пограничном заборе и въезжать в Израиль на транспортных средствах и устраивать массовые убийства во всех деревнях и городах вдоль сектора Газа, - рассказал он, пишет Sky News.

Хотя в сиренах и проникновении в бомбоубежища нет ничего нового, израильтяне привыкли к тому, что "Железный купол" перехватывает ракеты.

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"Но никогда раньше им не приходилось сталкиваться с наземным вторжением и военным нападением террористов в их домах, общественных центрах, деревнях", - сказал он.

Баш сказал, что захват заложников представляет собой серьезное осложнение для Сил обороны Израиля и что, если Израиль начнет преследовать Хезболлу на севере Израиля, которую спонсирует Иран, это может сигнализировать о "более широкой региональной войне между Израилем и Ираном".

Война в Израиле - детали

Президент Ирана Эбрагим Раиси приветствует "блестящие и впечатляющие победы палестинского сопротивления" (нападение на Израиль) в телефонном разговоре с лидером "Исламского джихада" Зиядом Нахале.

СМИ сообщили, что якобы катарские посредники "проводят срочные телефонные переговоры с представителями ХАМАС" относительно освобождение израильских женщин и детей, находящихся в плену в секторе Газа. В Израиле ответили на заявления ХАМАС о том, что страна якобы поддерживала связь с Катаром как посредником в вопросе об освобождении заложников. Израильский официальный представитель заявил, что "не ведется никаких переговоров".

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