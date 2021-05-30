В Индонезии в море загорелся пассажирский паром KM Karya Indah со 195 людьми на борту, среди которых 22 ребенка и 14 членов экипажа.
Об этом сообщила в субботу, 29 мая, газета The Washington Post.
Паром отправился из Тернате в провинции Северный Малку в порт Санану на удаленном острове Лимафатола. Спустя 15 минут после отплытия паром загорелся - пожар начался в машинном отделении.
Пассажирам и экипажу парома пришлось прыгать в воду, где они хватались за плавучие обломки и предметы в воде. В спасательной операции приняли участие местные рыбаки.
Известно, что все пассажиры и члены экипажа были спасены и эвакуированы на соседний остров.
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