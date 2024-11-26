Европа должна 'проснуться', чтобы выиграть гонку вооружений, - топ-адмирал НАТО

По словам адмирала, Европа не сможет выиграть будущую войну вооружений, следуя своим правилам.

Европе необходимо больше рисковать и действовать быстрее, чтобы победить в новой глобальной гонке вооружений. Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье в интервью Politico.

"Европа не сможет выиграть будущую войну вооружений, следуя правилам, которые она навязала себе сегодня", - сказал он.

Адмирал отметил в разговоре с журналистами, что европейским производителям приходится сталкиваться с "чрезмерным выполнением требований". Он считает, что ЕС должен понять, что для продолжения гонки вооружений необходимо изменить правила игры.

Видео дня

В издании подчеркнули, что слова Вандье прозвучали в то время, как Европа пытается перевооружиться из-за вторжения РФ в Украину. По его словам, ЕС сильно отстает от Москвы по производству боеприпасов.

Адмирал добавил, что программы вооружения следует ускорить. Он поделился, что французские фрегаты ждут годами должного обновления боевого режима, а некоторые американские военные корабли можно модернизировать ежедневно.

"Их энтузиазм и способность принимать риски - это база. В Европе мы не рискуем", - высказался он.

Производство оружия в Европе - последние новости

Ранее эксперты оценили запасы ракет Storm Shadow/SCALP у союзников. Как отмечают аналитики, первые контракты на эти ракеты в 1997 году заключили Великобритания, которая заказала 900 ракет Storm Shadow, и Франция - 500 единиц SCALP.

Кроме того, авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что производство баллистических ракет РФ, КНДР и Ираном опережает производство странами НАТО. Он поделился, что Россия нарастила темпы производства своих ракет "Искандер-М".

Вас также могут заинтересовать новости: