Все зависит от переданного Украине западного вооружения, или от возможности России сформировать оперативный резерв войск для возобновления наступления.

Переломный момент в войне между Украиной и Россией произойдет не раньше второй половины лета.

Такое мнение в интервью Obozrevatel озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, важные изменения произойдут после получения Украиной западного оружия, или когда РФ сможет сформировать оперативный резерв для усиления своих войск и возобновления наступательных действий.

"Сейчас начнется гонка между обеими сторонами этой войны. Мы будем стараться как можно быстрее получить оружие, а Россия будет спешить подтянуть технику и сформировать резервы, чтобы задавить наше контрнаступление. На поле боя будут позиционные бои, обмены ударами, будет некоторое снижение интенсивности боевых действий", - сказал Жданов.

Он отметил, что судя по тому, как медленно движется техника в Украину, мы увидим перелом не раньше, чем во второй половине лета. Темпы у РФ, наверное, будут такими же, не очень высокими, говорит Жданов.

Напомним, ранее Жданов говорил, что российские военные будут проводить наступательные действия до последнего солдата.

"Этой войной со стороны Российской Федерации руководят политики, один политик – Путин. Поэтому военные будут проводить наступательные действия до последнего российского солдата. Вот, сколько будет у них людей… Они уже сейчас снимают с других направлений батальонно-тактические группы для того, чтобы выполнить политическую задачу", – рассказал эксперт.

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