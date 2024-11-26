Романенко утверждает, что Россия нарастила темпы производства своих ракет "Искандер-М".

Производство баллистических ракет Россией, Северной Кореей и Ираном суммарно больше нынешнего производства всеми странами НАТО, отмечает авиаэксперт Валерий Романенко. Об этом он сказал в эфире Киев24, говоря о баллистических ракетах КНДР и России.

"Темпы производства Россией, Кореей и Ираном (баллистических ракет, - ред) в значительной степени опережают мировое производство, если взять НАТО полностью, с Соединенными Штатами", - утверждает Романенко.

В частности, по его словам, США пока не имеют в серийном производстве ракет средней дальности, а Россия и Северная Корея уже имеют. И Иран уже имеет эти ракеты, по Израилю стреляют именно такими ракетами.

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По словам эксперта, большинство ракет, которые выпускает РФ по Украине, это собственное производство, а не северокорейские ракеты.

"В целом большинство ракет, которыми атакует РФ, - это российские. Ну, и это по логике событий понятно, что Корея не способна выпускать ракеты в большом количестве. Россия нарастила темпы производства своих ракет "Искандер-М" и "Кинжалов". Но "Кинжалов" там в десять раз меньшие темпы выпуска... Россияне способны выпускать до 50 баллистических ракет в месяц. Плюс 2-4 аэробаллистические ракеты "Кинжал". Это баллистика малой дальности. Если брать средней дальности, то реально в России ее нет, единицы. В Корее в товарных количествах этих ракет тоже нет, но они разработаны, испытывались и какое-то небольшое количество стоит на боевом дежурстве", - рассказал Романенко.

По его информации, у Северной Кореи есть три различных типа баллистических ракет, которые находились в серийном выпуске, у Ирана два типа. Эксперт рассказал:

"Дальнего радиуса действия у Кореи ракеты находятся только на стадии создания - проектирование-испытания. А средней дальности у них есть 3 типа ракет Hwasong-9, Hwasong-5 и Hwasong-6. Это ракеты, которые созданы на базе старых советских ракет "Эльбрус". Но Северная Корея старательно все это копирует, совершенствует, применяя самую современную западную радиоэлектронику, в том числе из США".

Говоря конкретно о северокорейских ракетах KN-23, которые летят по баллистической траектории и которыми Россия уже не раз била по Украине, Романенко сказал, эти ракеты КНДР по характеристикам "в основном перевешивают в негативную сторону для россиян".

По словам эксперта, из положительного для россиян только большая дальность этих ракет, чем у российских.

"Ракета KN-23 - это основная ракета, которая применяется. О KN-24 пока что никакой инфорамции не было. А KN-23 - это ракета, сделанная с использованием конструкции российской ракеты "Искандер-М". Эта ракета в корейском варианте имеет большую дальность. Причем есть два варианта - есть дальность 690 км против 500 км у российской, а другая - до 900 км, но ракета уже длиннее. То есть корейцы доточили двигатель, увеличили длину корпуса за счет чего добавили ракетного топлива", - пояснил Романенко.

А из негативов KN-23, по его словам, это то, что корейская ракета примитивнее по конструкции и не защищена от РЭБа.

"Где-то в августе подводили пуски корейских ракет. Там было 24 пуска, из них только два попали в район цели. Все остальные попадали где угодно. Кроме того, корейские ракеты реагируют на радиоэлектронные помехи. И скорее всего, в районе цели (уже при атаках по Украине) они попадали под препятствия и не могли никуда попасть. Потому что анализ остатков корейских ракет показал, что там нет даже защиты обмотки проводов в середине. Там все проводные соединения идут без всякой защиты. Поэтому РЭБ может на них влиять. Кроме того, пишут, боевая часть на 50-100 кг меньше, чем на российских", - отметил эксперт.

Удар РФ по Днепру ракетой "Орешник"

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Россия нанесла по Днепру удар новой баллистической ракетой с вероятными характеристиками на грани средней и межконтинентальной дальности.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, объявленная главой Кремля Владимиром Путиным ракета "Орешник", которой был нанесен удар по Днепру, на самом деле называется "Кедром". Эта ракета не является серийным изделием и является экспериментальной. На октябрь у России могло быть два или более таких опытных средств.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что применение Россией новой экспериментальной баллистической ракеты "Орешник" - это плевок Путина в лицо всем тем, кто стремится к настоящему миру.

Также вчера Reuters сообщило, что исследователи из США на основе спутниковых снимков установили, что Северная Корея значительно расширяет ключевой завод по производству баллистических ракет, которые Россия применяет в войне против Украины.

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