Именно количество этих крылатых ракет, а также темпы их производства определяют, сколько их может получить Украина.

Время от времени появляется информация, что Великобритания или Франция передают в Украину новую партию крылатых ракет Storm Shadow / SCALP, но вопрос их количества не раскрывается. Эксперты Defense Express оценили, сколько всего этих ракет у партнеров Украины, и соответственно, на какое их количество могут рассчитывать ВСУ.

Как отмечают аналитики, первые контракты на эти ракеты в 1997 году заключили Великобритания, которая заказала 900 ракет Storm Shadow, и Франция - 500 SCALP. Также еще 200 заказала Италия в 1999 году.

В то же время эти ракеты заказывали страны, которые вряд ли будут их поставлять - ОАЭ в 1997 году заказали 600 единиц, а также Греция - 90 единиц в 2000 и 2003 годах. Также, по некоторым данным, их заказывали Саудовская Аравия, Катар (140 ракет в 2015 году), Индия (2016 год) и Египет (во второй половине 2010-х).

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"То есть в целом, если просуммировать все известные контракты, то речь идет о более 2600 единиц "плюс" неизвестное количество для Индии и Египта. В то же время производитель Storm Shadow / SCALP, европейский конгломерат MBDA, по состоянию на 2017 год официально сообщил, что в целом произведено и заказано около 3000 ракет, а количество имеющихся и будущих операторов - 9", - отмечают аналитики.

В то же время они указывают, что Украина может рассчитывать только на те ракеты, которые есть в арсенале Великобритании, Франции и Италии, то есть до 1600 ракет, из которых незначительную часть, возможно до 100, использовали во время различных операций, начиная с 2003 года в Ираке.

При этом в Defense Express отмечают еще два нюанса относительно этих ракет. Первый - это восстановление и обслуживание имеющихся ракет.

"Франция и Великобритания заказали ремонт "середины жизненного цикла" в 2017 году с планом получить первые восстановлении крылатые ракеты в 2020 году. Очевидно, если даже первые планы и не охватывали все ракеты, то после 2022 года они точно должны были быть расширены", - говорится в статье.

Второй момент - это дополнительное производство этих ракет.

"Скорее всего все заказчики получали именно новые ракеты... А это значит, что производственные линии Storm Shadow / SCALP в MBDA скорее всего, как минимум, "теплые" и производство этих крылатых ракет вполне может и вестись", - пишут аналитики.

Ракеты Storm Shadow для Украины

По данным Bloombberg, Великобритания недавно передала Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. При этом поставка состоялась до решения британского правительства отменить ограничения для Вооруженных сил Украины на использование данного вооружения, а также аналогичного решения американцев в отношении своих дальнобойных ракет.

По словам источников издания, речь идет о "десятках крылатых ракет Storm Shadow".

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