Вместо окна в квартире есть стеклянная дверь, которая выходит прямо во двор и закрывается на ролет.

На рынке недвижимости Киева обнаружили довольно необычное предложение - однокомнатную квартиру без окон по колоссальной цене.

Объявление о продаже было размещено на сайте OLX.

Автор объявления оценил площадь квартиры в 20 кв. м, однако в соцсетях в этом сильно усомнились, допустив, что это возможно только с учетом "второго" этажа (спальное место расположено над ванной, и судя по фото матрацу там явно "тесно").

Еще одна примечательность - это отсутствие окон. Их роль играет стеклянная дверь, которая выходит прямо во двор и закрывается на ролет.

В связи с этим пользователи Facebook допустили, что это может быть переделанное под жилье бывшее кафе.

Читайте такжеВ Киеве пятикомнатная квартира "размножилась" на 7 маленьких: законно ли это"В квартире выполнен качественный свежий ремонт, установлена бытовая техника и мебель. В ванной — душевая кабина, бойлер, стиральная машина, счетчики на воду", — утверждает владелец.

За свое предложение он хочет получить 33 тысячи долларов, таким образом, оценив каждый метр квадратный жилья в 1650 долларов.

Квартира расположена на первом этаже дома на улице Светлицкого в Подольском районе.

Впрочем, это еще даже не "рекорд". Ранее в этом году мы писали о продаже в столице квартиры площадью всего в 6 кв. м.

Автор: Станислав Кожемякин