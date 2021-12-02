Менеджер сообщил, что среди вынужденных пленников царит хорошая атмосфера.

В городе Ольборг в Дании покупателям и сотрудникам IKEA пришлось заночевать в магазине из-за ненастной погоды.

Об этом сообщает Датское Радио.

Как сообщается, 6 покупателей и более двух десятков сотрудников вынуждены были переночевать в магазине, потому что они просто не могли вернуться домой из-за плохой погоды.

Менеджер магазина сообщил, что планирует открыть выставочную зону, чтобы люди могли спать на диванах.

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Он рассказал, что среди "пленников" царит хорошая атмосфера. Им предложили пирожные, кофе и даже пиво. Сотрудник добавил, что это первый подобный случай за 16 лет его работы в магазине.

Напомним, ранее десятки посетителей на три дня застряли в пабе Tan Hill Inn, который называют самым высоким в Великобритании. Там около полсотни гостей собрались на концерт, однако на страну обрушился шторм "Арвен".

Посетители и персонал оказались заблокированы в заведении на ночь из-за снегопада. Проснувшись в субботу утром, они обнаружили за окнами почти метровые сугробы. Машины были занесены, а проезд по дорогам невозможен.

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Автор: Екатерина Лиманская