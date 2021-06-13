По словам Тедроса Гебрейесуса, на начальных этапах расследования со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества".

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус не исключает версию лабораторного происхождения COVID-19.

Об этом говорится в статье британского издания Daily Mail.

Доктор Гебрейесус заявил, что теория, что вирус мог возникнуть в результате утечки из лаборатории, была озвучена на переговорах между лидерами G7 в субботу.

"Нам нужна прозрачность, чтобы найти происхождение этого вируса", - цитирует издание Гебрейесуса.

Читайте такжеВ ВОЗ прокомментировали вероятность утечки коронавируса из лаборатории Уханя

По его словам, установить происхождение вируса нужно "из уважения" к 175 млн заразившихся людей и 3,7 млн умерших от осложнений, причиной которых стала коронавирусная болезнь. Кроме того, эта информация позволит в будущем предотвратить повторение ситуации.

Глава ВОЗ отметил, что на начальных этапах расследования со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества". Гебрейесус предположил, что Пекин не сотрудничал должным образом.

В настоящее время существует большой спор относительно того, как вирус впервые появился - или через контакт с животными на «мокром» рынке в Ухане, или из-за утечки из чрезвычайно защищенной исследовательской лаборатории в том же городе, как предполагают некоторые, пишет издание.

Появление коронавируса в Китае

Официально о первых случаях заражения неизвестным ранее вирусом стало известно в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал продуктовый рынок в китайском Ухане.

В марте 2020 года после того, как COVID-19 распространился за пределы Китая, ВОЗ признала это пандемией.

Коронавирус и расследование ВОЗ

В середине января 2021 года команда из 13 экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань, с которого началось распространение коронавирус в феврале 2020 года, чтобы провести собственное расследование в отношении источника инфекции.

Миссия работала в трех направлениях: расследовала связь между распространением вируса и животным средой, изучала характер распространения вируса в Ухане и анализировала пробы окружающей среды.

Читайте такжеБайден пообещал обнародовать результаты расследования о происхождении COVID-19

В черновике доклада ВОЗ отмечалось, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение, а версия об утечке из лаборатории "крайне маловероятна".

9 февраля работники ВОЗ провели с китайскими исследователями совместную пресс-конференцию по итогам четырехнедельной миссии. Ученые пришли к выводу, что Ухань мог быть не первым городом, где коронавирус передался людям, а животные, ставшие источником вируса, до сих пор не определены.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что будет продолжено расследование гипотезы о лабораторном происхождении коронавирус, хотя ее и считают "маловероятным".

Китайская сторона резко отрицает любые версии о лабораторном или искусственном происхождении COVID-19.

30 мая 2021 года в СМИ появилась информация о том, что британские спецслужбы считают версию утечки COVID из лаборатории " правдоподобной".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина