Сотрудники британской разведки на сегодня считают реалистичной версию о лабораторном происхождении коронавируса, хотя ранее рассматривали ее как маловероятную.

Об этом говорится в материале The Sunday Times, журналисты ссылаются на источники в спецслужбах.

Слухи о том, что пандемия коронавируса началась с Уханьского института вирусологии, возникли с самого начала пандемии, однако западные разведки считали такую возможность маловероятной. Однако сейчас их мнение меняется.

На прошлой неделе президент США Джо Байден приказал своим спецслужбам расследовать теорию об утечке коронавируса из лаборатории, и представить ему доклад через 90 дней.

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Источники в американской дипломатии в общении с журналистами высказали обеспокоенность – если достоверно установить причиину пандемии не удастся, то подобное может повторяться «снова и снова».

Повышенное внимание к уханьскому институту вирусологии связано с новой информацией о трех его сотрудниках, которые заболели и были госпитализированы в ноябре 2019 года – как раз во время первых сообщений о коронавирусной болезни.

Теперь правительства западных стан испытывают общественное давление с целью выяснить подробности случившегося. Однако источники в спецслужбах подчеркивают, что выяснить правду будет очень сложно из-за скрытности китайской стороны. Пекину, как подчеркивают в спецслужбах, будет не сложно увести расследование по ложному пути.

Происхождение коронавируса - расследование ВОЗ

14 января 2021 года делегация экспертов ВОЗ прибыла в Ухань для поиска источника вируса. 10 февраля их визит завершился.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала свой доклад о происхождении COVID-19 по итогам поездки экспертов организации в Ухань.

Из доклада следует, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что будет продолжено расследование гипотезы о лабораторном происхождении коронавируса, хотя ее и считают "маловероятной".

Китайская сторона резко отрицает любые версии о лабораторном или искусственном происхождении COVID-19.

Появление коронавируса в Китае

Официально о первых случаях заражения неизвестным ранее вирусом стало известно в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал продуктовый рынок в китайском Ухане.

В марте 2020 года после того, как COVID-19 распространился за пределы Китая, ВОЗ признала случившиеся пандемией.

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Автор: Дмитрий Захаров