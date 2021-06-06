Трамп призвал мир потребовать от Китая возместить ущерб от коронавируса.

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить минимум $10 трлн за распространение коронавируса.

По его мнению, это намного меньше принесенного ущерба, сообщает CBS.

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«Все страны должны работать вместе, чтобы предъявить Китаю счет минимум на $10 трлн. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить», - сказал Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине.

В качестве первой меры он предложил отказаться от выплат долгов Китаю. Также он призвал ввести 100% пошлин на все товары из КНР.

Ухань и начало коронавируса

Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

Эксперты ВОЗ после визита в город заявили, что не смогли установить источник коронавируса. Они назвали наиболее вероятной передачу вируса от летучих мышей через промежуточное животное.

В конце мая президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении коронавируса, в том числе по проверке данных об утечке вируса из лаборатории.

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Автор: Елена Коваленко