Отказ министра от визита совпал с дипломатическим скандалом между Чехией и Россией.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался от визита в Москву, где хотел обсудить с российским руководством возможность поставки вакцины "Спутнику V".

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Как сообщает DW, 17 апреля Гамачек написал об этом в своем Twitter. Министр сослался на необходимость присутствовать на заседании правительства в Праге.

Отмечается, что планы Гамачека критиковали и оппозиция, и партнеры его социал-демократической партии по правящей коалиции - партия АНО. Премьер-министр Чехии и основатель АНО Андрей Бабиш даже пригрозил лишить Гамачека права пользования правительственным самолетом.

По словам Бабиша, вакцины не входят в сферу компетенции Гамачека. Сначала нужно дождаться, чтобы "Спутник V" одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам, указал он.

Отказ министра от визита в Москву совпал с дипломатическим скандалом между Чехией и Россией.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Дмитрий Захаров