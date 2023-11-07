Политический директор Виктора Орбана заявил, что венгры живут невыносимо из-за украинских законов.

Представитель Виктора Орбана заявил, что Венгрия заблокирует Украине переговоры о вступлении в ЕС, потому что венграм жить на украинских территориях стало невыносимо.

Об этом заявил политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан телерадиокомпании NOS, акцентируя, что отношение к стране изменилось из-за ее "жесткого" языкового закона.

"Новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой", - заявил он.

По словам Балаша, ранее Венгрия приветствовала инициативы Украины стать ближе к Евросоюзу.

Но теперь правительство Орбана ставит ультиматум: Венгрия будет блокировать все попытки начать переговоры о вступлении в ЕС до тех пор, пока Киев не изменит законодательство.

Речь идет о переходе школ нацменьшинств в Украине на украинский язык. Соответствующий закон ввели недавно. Его положения предусматривают, что каждое нацменьшинство (не только венгры в Украине) должно получить не менее 70% образования именно на украинском языке.

Как отметил Балаш Орбан, Венгрия не может смириться с таким условием.

"Пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский союз", - указал он.

Еврокомиссия оценила прогресс Украины по вступлению в ЕС

Европейская комиссия оценила, насколько правительство Украины продвинулся в выполнении критериев, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС как страны-кандидата. Сейчас Киев полностью удовлетворил выполнение 4 условий из 7, говорится во внутреннем отчете ЕК. Соответствующая информация оказалась в распоряжении СМИ.

Среди выполненных критериев: реформа медиаотрасли, усилия Украины по борьбе с отмыванием денег по стандартам FATF, завершение проверки кандидатов в члены Высшего совета правосудия (также государство создало Высшую квалификационную комиссию судей Украины), выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по урегулированию закона относительно процедуры отбора судей Конституционного Суда Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: