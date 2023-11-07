Представитель Виктора Орбана заявил, что Венгрия заблокирует Украине переговоры о вступлении в ЕС, потому что венграм жить на украинских территориях стало невыносимо.
Об этом заявил политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан телерадиокомпании NOS, акцентируя, что отношение к стране изменилось из-за ее "жесткого" языкового закона.
"Новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой", - заявил он.
По словам Балаша, ранее Венгрия приветствовала инициативы Украины стать ближе к Евросоюзу.
Но теперь правительство Орбана ставит ультиматум: Венгрия будет блокировать все попытки начать переговоры о вступлении в ЕС до тех пор, пока Киев не изменит законодательство.
Речь идет о переходе школ нацменьшинств в Украине на украинский язык. Соответствующий закон ввели недавно. Его положения предусматривают, что каждое нацменьшинство (не только венгры в Украине) должно получить не менее 70% образования именно на украинском языке.
Как отметил Балаш Орбан, Венгрия не может смириться с таким условием.
"Пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский союз", - указал он.
Еврокомиссия оценила прогресс Украины по вступлению в ЕС
Европейская комиссия оценила, насколько правительство Украины продвинулся в выполнении критериев, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС как страны-кандидата. Сейчас Киев полностью удовлетворил выполнение 4 условий из 7, говорится во внутреннем отчете ЕК. Соответствующая информация оказалась в распоряжении СМИ.
Среди выполненных критериев: реформа медиаотрасли, усилия Украины по борьбе с отмыванием денег по стандартам FATF, завершение проверки кандидатов в члены Высшего совета правосудия (также государство создало Высшую квалификационную комиссию судей Украины), выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по урегулированию закона относительно процедуры отбора судей Конституционного Суда Украины.