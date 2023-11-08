Еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан заявил, что Венгрии не удастся заблокировать увеличение бюджета Европейского союза, которое предусматривает пакет для Украины в размере 50 млрд евро.
Как сообщает EUobserver, Хан отверг слухи в СМИ о том, что Еврокомиссия якобы обсуждает уступки Будапешту в виде размораживания части средств для Венгрии в обмен на поддержку пересмотра бюджета до 2027 годаи заявил, что их "не будут шантажировать".
Чиновник уточнил, что у Еврокомиссии есть обходные пути, как добиться утверждения пересмотра бюджета без поддержки Венгрии.
"Мы можем найти решение, которое касается только 26 стран-членов Евросоюза. Могут быть определенные задержки, если нам придется применять различные меры. Но, в конце концов, я уверен, я убежден, что нас не остановить", - пояснил он.
Блокировка Венгрией денег для Украины
Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, известные своими пророссийскими взглядами, заблокировали выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС. Так, по словам источника Politico, Орбан заявил, что поддержка ЕС не работает, а новоизбранный премьер Словакии Фицо сослался на проблемы коррупции в Украине.
Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли договориться о выделении транша в 500 млн евро из Европейского фонда мира для военной помощи Украине. Договоренность о восьмом транше Украины в 500 млн евро из Европейского фонда мира еще не удалось достичь из-за позиции Венгрии.