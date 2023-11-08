Еврокомиссар уточнил, что у Еврокомиссии есть обходные пути, как добиться утверждения пересмотра бюджета без поддержки Венгрии.

Еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан заявил, что Венгрии не удастся заблокировать увеличение бюджета Европейского союза, которое предусматривает пакет для Украины в размере 50 млрд евро.

Как сообщает EUobserver, Хан отверг слухи в СМИ о том, что Еврокомиссия якобы обсуждает уступки Будапешту в виде размораживания части средств для Венгрии в обмен на поддержку пересмотра бюджета до 2027 годаи заявил, что их "не будут шантажировать".

Чиновник уточнил, что у Еврокомиссии есть обходные пути, как добиться утверждения пересмотра бюджета без поддержки Венгрии.

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"Мы можем найти решение, которое касается только 26 стран-членов Евросоюза. Могут быть определенные задержки, если нам придется применять различные меры. Но, в конце концов, я уверен, я убежден, что нас не остановить", - пояснил он.

Блокировка Венгрией денег для Украины

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, известные своими пророссийскими взглядами, заблокировали выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС. Так, по словам источника Politico, Орбан заявил, что поддержка ЕС не работает, а новоизбранный премьер Словакии Фицо сослался на проблемы коррупции в Украине.

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли договориться о выделении транша в 500 млн евро из Европейского фонда мира для военной помощи Украине. Договоренность о восьмом транше Украины в 500 млн евро из Европейского фонда мира еще не удалось достичь из-за позиции Венгрии.

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