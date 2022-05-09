В Будапеште фон дер Ляйен обсудит с Орбаном вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направляется в Будапешт для встречи с премьером Виктором Орбаном, очевидно, с целью убедить его относительно нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.

Об этом визите сообщил представитель фон дер Ляйен Эрик Мамер.

"Президент Урсула фон дер Ляйен сегодня после обеда направляется в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они обсудят вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов", - написал Мамер.

Как известно, Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего сменить поставщика.

9 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкционный пакет.

Впрочем, по информации СМИ, в правительстве Венгрии тайно обсуждают уменьшение энергозависимости от РФ в долгосрочной перспективе.

Шестой пакет санкций ЕС и нефтяное эмбарго: что хотят сделать