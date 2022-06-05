Тьерри Бретон заявил, что Путин открыто пытается разъединить Европейский союз.

Европейский союз в рамках отказа от российского газа увеличит закупки сжиженного "голубого топлива" в США и Катаре. ЕС также планирует нарастить мощности зеленой энергетики.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире телеканала Europe 1/CNews.

"Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект. Он пытался разделить нас с помощью своей вакцины "Спутник", которая не сработала, он делал все, чтобы вмешиваться в нашу демократию с помощью Russia Today, а теперь он использует газ, чтобы точно разделить нас", - заявил европейский политик.

Он отметил, что около 45% газа в ЕС в 2021 году приходился на Российскую Федерацию. По его словам, в Евросоюзе уже разработали план по отказу от российского газа, ведь из РФ импортируют 155 миллиардов кубометров в год.

"Этот новый план будет включать 50 млрд кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 млрд на существующих трубопроводах, ускорение морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей, представляющих собой 25 млрд кубометров", - объяснил Бретон.

Также он не исключает перезапуск угольных электростанций.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля войска России вторглись на территорию Украины, в частности, с белорусской территории. Враг также сбрасывал бомбы на военные объекты и жилье мирных людей.

В связи с этим США, Япония и страны Евросоюза ввели ряд санкций в отношении РФ. Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из России.

Кроме того, Москва перестала поставлять газ странам, которые отказались платить за газ рублями. Остановлены поставки газа в Польшу, Болгарию, а также в Финляндию. С 31 мая российский "Газпром" прекратил поставки газа нидерландской компании GasTerra. На этом фоне спотовые цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров.

4 июня стало известно, что Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций против России.

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