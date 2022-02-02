YouTube-каналы RT для Германии уже были заблокированы ранее.

Немецкий регулятор, Комиссия по лицензированию и надзору, запретил вещание в стране российского пропагандистского телеканала RT DE.

Об этом сообщили на сайте регулятора.

Во вторник, 1 февраля, комиссия запретила распространение телепрограммы "RT DE" в Германии. Причиной стало отсутствие необходимой лицензии.

"Программа RT DE - это программа вещания, для которой нужна лицензия. ... Лицензия не выдавалась и не требовалась. В связи с этим организация и распространение телепрограммы в прямом эфире в Интернете, через мобильное и смарт-приложение "RT News" и через спутник должны быть прекращены", - говорится в сообщении.

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Организатор "RT DE" - RT DE Productions GmbH, базирующийся в Берлине - действует с декабря 2021 года. 17 декабря, на следующий день после запуска вещания российского телеканала на немецком, местный ответственный регулятор СМИ инициировал разбирательство по RT DE.

Ранее сообщалось, что телеканал RT дорисовал на фотографии семьи беженцев из Афганистана.

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