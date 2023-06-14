Германия также заявила о намерении развивать партнерские отношения с Китаем.

Германия в среду опубликовала первую стратегию национальной безопасности страны, в которой назвала Россию главной угрозой для своей безопасности и всего евроатлантического пространства, а также дала понять, что хочет развивать партнерские отношения с Китаем.

Как сообщает Bloomberg, в стратегии нацбезопасности правительство Германии также закрепило в качестве цели официальной политики цель НАТО ежегодно в среднем тратить не менее 2% объема производства на оборону.

"Сегодняшняя Россия на данный момент представляет собой самую серьезную угрозу миру и безопасности в евроатлантическом регионе", - говорится в документе.

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В отношении Китая правительство Германии заявило, что "элементы соперничества и конкуренции усилились в последние годы", заявив при этом, что правительство в Пекине "остается партнером, без которого не могут быть решены многие из наиболее острых глобальных проблем".

Отмечается, что принятию документа предшествовал многомесячный спор между партиями правящего альянса, и оппозиционные законодатели обвинили правительство в том, что оно ставит партийную политику выше потребностей страны.

Нильс Шмид, представитель по внешней политике партии СДПГ Олафа Шольца, сказал, что новая стратегия безопасности обеспечивает "существенную основу" для закрепления внешнеполитических целей и принципов Германии.

"Агрессивная война России и авторитарные тенденции в других частях мира означают, что мы должны более решительно проецировать себя вовне", — сказал Шмид.

Отношения Германии и России

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что не собирается окончательно разрывать отношения с Путиным и привержен идее мирных переговоров.

В частности, Шольц заявлял, что планирует снова поговорить с главой РФ Владимиром Путиным и призвать его вывести войска из Украины.

В марте правительство Германии приняло решение выслать не менее 30 российских дипломатов с территории страны. Их подозревают в вербовке немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

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