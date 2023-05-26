Канцлер Германии подчеркнул, что вывод российских войск был бы "предпосылкой" для "создания справедливого мира для Украины".

Канцлер Германии Олаф Шольц не будет полностью разрывать контакты с президентом России и намерен "снова поговорить с Владимиром Путиным в надлежащее время".

Об этом он заявил в интервью изданию Kölner Stadt-Anzeiger. Шольц отметил, что последний раз общался с российским диктатором по телефону "некоторое время назад".

Шольц также заявил, что остается преданным мирным переговорам. "Не похоже, что война может быть решена на поле боя", - сказал канцлер и подчеркнул, что вывод российских войск был бы "предпосылкой" для "создания справедливого мира для Украины".

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Шольц также отметил, что обещание на саммите G7 предоставить Украине истребители F16 и обучать украинских пилотов на этих машинах было "сигналом российскому президенту о том, что он не может рассчитывать на истощение или ослабление нашей поддержки Украины".

Разговор Шольца и Путина - что известно

Напомним, последний известный общественности разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре, тогда они договорились "оставаться на связи". Шольц призвал к дипломатическому разрешению войны, включая вывод российских войск из Украины, тогда как Путин заявил, что поставки оружия Германией Киеву были "деструктивными" и призвал Берлин пересмотреть свой подход.

Призывы к мирным переговорам - что известно

Как сообщал УНИАН, спустя более чем год после начала полномасштабного вторжения России в Украину несколько стран наращивают дипломатические усилия, чтобы побудить Украину и Россию сесть за стол переговоров.

Ранее на этой неделе Дания заявила, что готова принять мирные переговоры в июле. На этот саммит предлагают пригласить Индию, Китай и Бразилию. В то время как несколько стран Глобального Юга, возглавляемые Китаем и Бразилией, пытались позиционировать себя как посредников и предлагали мирные инициативы. Между тем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посоветовал тем, кто предлагает так называемые мирные планы для Украины, в частности Китаю и Бразилии, увидеть своими глазами последствия войны.

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