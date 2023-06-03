Шольц ответил любителям Кремля, что если бы у них "было хоть немного ума в голове" они бы назвали разжигателем российского президента Владимира Путина.

В пригороде Берлина на проевропейском митинге партии СДПГ, где выступал канцлер Германии Олаф Шольц, около 100 пророссийских активистов выкрикивали лозунги против предоставления оружия Украине и пытались освистать политика.

Они называли немецкого канцлера "разжигателем войны", "лжецом" и "бандитом" и требовали "Мира без оружия", выкрикивали: "Убирайтесь прочь!", пишет издание Bild. Шольц не растерялся, а продолжил выступление, в ходе которого резко ответил сторонникам Кремля.

"Разжигатель войны - Путин, он вторгся в Украину с 200 тыс. солдат. Путин хочет уничтожить и завоевать Украину", - заявил он.

Шольц обратился к провокаторам и сказал, что если бы у них "было хоть немного ума в голове" они бы назвали разжигателем Путина.

Канцлер подчеркнул, что из-за войны, которую начала РФ, он не видит альтернативы поддержке Украины, в том числе и оружием.

"Это необходимо, если на страну нападают... Тогда она может защитить себя", – добавил он.

По его словам, Путин убил много людей, в том числе детей и стариков, а также подчеркнул, что "мир и свобода находятся под угрозой из-за этой агрессивной войны".

А выступавший после Шольца премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке послал пророссийских митингующих проводить акции на Красной площади в Москве.

Русские в Германии

В Германии уже давно действует разветвленная шпионская сеть Кремля. С начала войны против Украины, россияне устраивают провокации в Германии, где проживает много украинских беженцев.

Германия с первых дней войны помогает Украине. А в последнее время страна поставляет все больше оружия.

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