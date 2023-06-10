В планах президента РФ пока нет разговора с канцлером, утверждает спикер лидера россиян.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "в ближайшее время" планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Чиновник во время съезда Немецкой протестантской церкви в городе Нюрнберг сказал, что "будет призывать президента России вывести свои войска из Украины", сообщает Sky News. "Я планирую сделать это снова (поговорить с Путиным по телефону - Ред.) в ближайшее время", - добавил он.

В Кремле уже отреагировали на заявление Шольц. Спикер Путина Дмитрий Песков утверждал, что у лидера россиян "пока нет в планах телефонного разговора с Шольцем", сообщает "РИА Новости" в Telegram.

Разговор Шольца с Путиным - что сообщалось ранее

Последний телефонный разговор Олафа Шольца и Владимира Путина, о котором стало известно широкой общественности, состоялся в начале декабря прошлого года. Тогда канцлер Германии призывал главу РФ вывести российские войска из Украины и перейти к переговорам.

В конце мая 2023-го Шольц заявил, что не будет полностью разрывать контакты с Путиным и намерен поговорить с президентом России "в надлежащее время". Канцлер Германии добавил, что остается преданным мирным переговорам.

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