В начале года немцы хотели сократить поставки своего оружия за границу, но планы пришлось поменять на противоположные.

В 2022 году правительство Германии одобрило экспорт оружия на сумму около 8,35 млрд евро. Четверть из этого объема предназначена для Украины. Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.

Отмечается, что больше оружия, чем в этом году, Германия экспортировала лишь однажды в истории страны – в прошлом году (на 9,35 млрд евро).

"Более четверти поставленного с 1 января по 22 декабря вооружения и военной техники отправились в атакуемую Россией Украину", – пишет издание.

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По данным журналистов, изначально планировались меньшие объемы экспорта, но эти планы пришлось пересмотреть из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Односторонний запрет на поставки оружия в зоны боевых действий был отменен канцлером Олафом Шольцом 27 февраля, что является нарушением принципов, существовавших десятилетиями", – отмечает издание.

В этом году правительство ФРГ одобрило поставки оружия Украине на сумму 2,24 млрд евро.

Поставки немецкого оружия в Украину

На фоне российской гибридной агрессии на Донбассе правительство Ангелы Меркель неоднократно отказывало в поставках оружия в Украину.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину новый канцлер Олаф Шольц пересмотрел это решение, в результате чего Германия стала одним из ведущих поставщиков современного оружия для воюющей Украины. Однако в Украине недовольны медленными темпами немецких поставок.

Хотя ВСУ уже получили немецкие системы ПВО, гаубицы, бронетранспортеры и другое оружие, Берлин по-прежнему отказывается передавать Украине танки.

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