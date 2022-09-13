Советник руководителя ОП подчеркнул, что полгода Украина не может получить танки, поскольку нет "политического решения".

В Офисе президента подчеркнули, что система круговых поставок тяжелого вооружения Украине не работает, поэтому у главы государства ожидают "слово" Германии на этот счет.

Об этом на своей странице в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Нужно называть вещи своими именами: система круговых поставок не работает", - отметил он.

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Подоляк отметил, что полгода союзники спорят относительно того, кто продаст Украине танки.

"Полгода танков нет, потому что нет "политического решения". Россия продолжает террор, гибнут люди, теряется время. Германия, мы ждем твоего слова", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Напомним, несколько ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия должна продолжать поставлять оружие Украине для борьбы с русскими захватчиками.

После успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине некоторые партии Бундестага требуют от правительства Германии усилить поддержку Украины оружием.

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