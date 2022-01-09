Казахстан не является одним из основных импортеров немецкой оборонной продукции, но в последние годы Германия регулярно поставляла туда охотничьи и спортивные винтовки.

На фоне продолжающихся протестов в Казахстане власти Германии приняли решение прекратить поставки продукции военного назначения в эту страну.

В настоящее время уже приняты меры, чтобы экспорт таких товаров в Казахстан больше не проводился, сообщает "Немецкая волна".

В 2021 году в Германии было выдано 25 лицензий на поставки оборонной продукции в Казахстан на общую сумму около 2,2 млн евро.

Читайте такжеВ Казахстане задержали экс-главу Комитета нацбезопасности, уволенного на фоне протестовКазахстан не является одним из основных импортеров немецкой оборонной продукции, но в последние годы Германия поставляла туда охотничьи и спортивные винтовки, системы технической разведки, легкие вертолеты, а также спутниковое и ракетное топливо для космодрома Байконур, следует из доклада Боннского международного центра конверсии (BICC), опубликованного в декабре 2021 года. Кроме того, Казахстан закупал немецкие пистолеты. В частности, по данным BICC, немецкая оружейная фирма Sig Sauer поставила несколько сотен пистолетов для службы безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спецподразделения по борьбе с терроризмом "Арыстан".

Протесты в Казахстане

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим, задержаны сотни людей.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в ОДКБ.

Россия, Беларусь и Армения уже отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать.