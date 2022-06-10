Речь идет о 43 российских компаниях и олигархах, включая "Газпром".

Россия и Турция в последние недели обсуждали процесс перемещения российских подсанкционных компаний из Европы в турецкую юрисдикцию.

Об этом говорится в материале Habertürk.

По данным издания, в последние 48 дней Россия и Турция активно обсуждали релокацию российских компаний, попавших под санкции Евросоюза, из Европы в Стамбул.

"По полученной информации, 43 российские компании и олигархи, включая "Газпром", перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле", - отмечает издание.

Кроме того, перед визитом главы российского МИДа Сергея Лаврова в Турцию туда прибыла российская делегация, обсудившая предварительные условия переноса офисов российских компаний из Европы.

В войне России против Украины Турция пытается придерживаться нейтралитета.

Как сообщал УНИАН, 9 июня в Офисе президента Украины прокомментировали визит главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию, в ходе которого стороны обсуждали, в том числе разблокирование украинского зерна в портах.

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