ФРГ требует от компании назначение своего официального представителя в стране.

Германия может заблокировать российский мессенджер Telegram на территории страны.

Об этом газете Die Zeit заявила глава МИД Германии Нэнси Фезер.

При этом отключение Telegram она назвала "крайней мерой", ведь правительство ФРГ хочет, чтобы компания назначила своего официального представителя, который бы отвечал за действия платформы.

Такое лицо также необходимо, чтобы с мессенджера можно было удалять нелегальный контент.

Читайте такжеВ США заявили России, что никому не позволят "закрыть двери НАТО""Мы не можем просто так это исключать. Отключение было бы серьезным шагом и, совершенно точно, крайней мерой", – ответила министр.

Фезер отметила, что этот вопрос надо рассматривать в контексте единого европейского подхода по регулированию деятельности соцсетей, поскольку Германия сама изменить это не в силе.

УНИАН ранее писал об уязвимостях Telegram, которые часто используют в своих целях правые экстремисты и наркоторговцы.

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