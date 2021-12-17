В конце ноября члены радикальных организаций устроили погромы ночных заведений Киева, называя их "крестовым походом против наркоманов". Организаторы объясняли это борьбой с якобы торговлей наркотиков в клубах. Особенностью инцидента стало то, что привлеченные к "акции" люди фактически "делали стримы" нападения в связанной между собой сетке Telegram-каналов, позиционирующих себя "ультраправыми" / "националистами".

В указанных Telegram часто распространяют личную информацию людей, призывают к травле и угрожают инокомыслящим насилием. Преимущественно информационным атакам подвергают ЛГБТ-активистов и девушек / женщин, замужних за иностранцев другой расы, граждан, которые, по мнению подписчиков, исповедуют либеральные взгляды.

Ярость направляют и против неугодных проукраинских блогеров / активистов, а российского неонациста Марцинкевича "Тесака" называют "хорошим человеком". Вероятно, среди подписчиков этой анонимной сетки есть и люди патриотических взглядов, поскольку сообщения разбавляют контентом о российско-украинской войне, сепаратистов и т.д. для привлечения большей аудитории.

И хотя представители Telegram уверяют, что они регулярно "чистят" контент каналов, эксперты оптимизм руководства мессенджера не разделяют.

Взгляды украиноязычных Telegram во многом совпадают со взглядами российских Telegram, что тоже позиционируют себя националистическими, "борются" против мусульман, евреев и ... украинцев.

Несмотря на публикацию сомнительного контента и очевидно выраженный экстремистский характер, "каналы" не ограничивают и не блокируют.

Вообще, администрация Telegram известна слабой модерацией, называя такой подход защитой "частной информации" (вспомните, сколько сообщений с насильственным характером удалили после ваших жалоб?). Это делает мессенджер популярным среди членов радикальных организаций, которым компания фактически предоставляет беспрецедентные возможности "вещания".

Число радикалов и сторонников теории заговоров среди пользователей Telegram выросло после штурма членами QAnon Капитолия и жесткого ответа модераторов других соцсетей, в частности Facebook, разъяренных, что их втянули в эту аферу, ведь Вашингтон обвинял компанию в бездействии, когда участники погрома Конгресса координировали свои действия через учетные записи.

"В Telegram пользователи могут общаться в идеологически однородных группах, распространять экстремистский контент, не опасаясь каких-либо правовых последствий, при этом анонимность и идеологическая однородность увеличивают потенциал радикализации", - говорится в исследовании ученых из Бернского университета Александры Урман и Стефана Катца. Кроме того, специалисты установили, что "блокировка ультраправых записей в основных соцсетях (Facebook, Twitter, Instagram) связаны с увеличением количества аналогичных учетных записей в Telegram".

Педофилия, секс, наркотики? Все это на платформе, защищенной от глаз и ушей посторонних, тоже есть. Достаточно написать в поиске Telegram "наркотики", как вам сразу же выбьет минимум три открытых чата. Так же и с порно: анонимы даже скидывают свои данные в комментарии публичных сообществ – и тогда модерация такого контента ложится на плечи самого канала.

Если вы пожалуетесь на сторонний контент с, например, кадрами избиения и призывами к травле, то, вероятнее всего, мессенджер на это не отреагирует

Детскую порнографию распространяют в анонимных чатах, куда администрации Telegram из-за своих же собственноручно созданных правил добраться не может. В прошлом году, в ноябре, в Германии раскрыли масштабную сеть педофилов, которые делились между собой запрещенными материалами в таких чатах. В Берлине признались, что беспомощны по отслеживанию потока информации в закрытых сообществах.

В Украине мессенджер Павла Дурова до сих пор занимает лидирующую позицию, учитывая свое удобство в пользовании и свободу для обнародования материалов, которые Twitter или YouTube просто удалили бы.

Группы и каналы, секретные чаты достаточно удобны и для мобилизации широких масс (кейс – протесты в Беларуси). В то время как Facebook в свое время ограничил пересылку сообщений из одного паблика в другой в рамках борьбы с дезинформацией, в Telegram эта функция является одним из самых популярных инструментов – ваш комментарий с вашими данными учетной записи (если только вы не закрыли от посторонних глаз фото, телефон и имя) могут переслать в скрытую многомиллионную группу экстремистов, но вы и знать не будете (если только сами не являются подписчиком канала).

И хотя представители компании уверяют, что они регулярно "чистят" контент каналов, эксперты оптимизм руководства мессенджера не разделяют. По данным немецкой Jugendschutz, с 206 проанализированных материалов модераторы пропустили 89% нелегального контента.

"Мессенджеру стоит взять на себя ответственность и блокировать или удалять определенный контент. Другие платформы, такие как Twitter или Facebook, уже поступают по схожему принципу", - пояснил директор ведомства по делам СМИ земли Северный Рейн-Вестфалия Тобиас Шмид в комментарии DW.

Удалить канал, который распространяет язык вражды, в том числе откровенные призывы крушить ночные заведения, пока нереально

Как писало VICE Germany, модераторы не отвечают на жалобы пользователей. То есть, если вы пожалуетесь на сторонний контент с, например, кадрами избиения и призывами к травле, то, вероятнее всего, мессенджер на это не отреагирует и никак не ограничит его просмотр для других.

Таким образом, ни один из пользователей Telegram не защищен от кибербуллинга и даже физических нападений. Кроме того, подписываясь на Telegram-каналы ради любопытства, вы поддаетесь риску быть невольно вовлеченным в экстремистских акций или стать на сторону их взглядов.

Американские аналитики со START (Национального консорциума по изучению терроризма и реагирования на терроризм), проанализировав десятки учетных записей, касавшихся членов "Исламского государства", пришли к выводу, что, в связи с регулярным использованием террористами соцсетей, средняя продолжительность процесса радикализации значительно сократилась: в 2016-м для пользователей, которые впервые увидели пост с призывом к насилию, было достаточно 13 месяцев, чтобы согласиться взять в руки оружие и отправиться воевать.

А если Telegram не идет правоохранителям навстречу, возникает вопрос, не лежит ли ответственность за содеянное и на самой платформе

"Рекомендации" неоднократно подталкивали пользователей к вхождению в экстремистские группы. Это напоминает "щупальца", которые проникают всюду: они учитывают ваши лайки, комментарии и сообщения, на которых вы задерживаете свое внимание.

В США подтверждают, что соцсети вроде Facebook поляризуют общество, и именно посты, которые своим содержанием вызывают возмущение у одной части пользователей и одобрения – у другой, то есть привлекают наибольшую реакцию сообщества, становятся "вирусными", а значит – прибыльными. Это, по мнению The Washington Post, позволяет компаниям зарабатывать на продажах рекламы. Однако выгоду с этого имеют не только компании, уязвимостью в модерации контента успешно пользуются маргинальные группы радикалов, в том числе управляемые политическими режимами, для которых соцсети стали главным путем распространения своей пропаганды.

Несмотря на определенные усилия Facebook или YouTube, направленные на какое-то отсеивание постов насильственного характера, что, кстати, часто происходит некорректно, Telegram, который из-за этой же политики западных соцсетей набирает в мире популярность, продолжает занимать нейтралитет. Из-за чего удалить канал, распространяющий язык вражды, в том числе откровенные призывы крушить ночные заведения, сейчас является невыполнимым мероприятием.

Из-за того, что Telegram не обязывает авторов каналов указывать свои данные, для правоохранительных органов "паблики" являются фактически "призраками", которые при этом выполняют поставленные задачи, в частности распространяют вражескую пропаганду. А для Украины, которая 8 лет защищает свои территории от российских оккупантов, такая площадка – фактически "ящик Пандоры". Центр противодействия дезинформации СНБО в этом году обнародовал сеть каналов, публикующие материалы в пользу врага, но на этом борьба с дезинформацией и закончилась. Каналы продолжают функционировать и наращивать аудиторию.

Преступлениями в сети занимается киберполиция, однако, как свидетельствует опыт правоохранительных органов разных стран, системная борьба с неприемлемыми материалами, которые представляют угрозу здоровью и жизни людей, невозможна без сотрудничества самих компаний.

А если Telegram не идет правоохранителям навстречу, возникает вопрос, не лежит ли ответственность за содеянное и на самой платформе.

Следовательно, выше перечисленные проблемы и нежелание мессенджера полноценно модерировать подозрительный контент просто-таки однажды могут сделать нас, пользователей, как жертвами, так и чьим-то идеологическим оружием.