Гутерреш надеется, что война России против Украины закончится в 2023 году.

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время не состоятся.

Об этом говорилось в его заявлении на пресс-конференции. По его словам ООН заинтересовано в ускорении обмена пленными.

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможными. На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации – повышении эффективности зернового соглашения, добавлении к нему новых составляющих, а именно экспорта аммиака", – добавил генсек ООН.

Видео дня

Гутерреш надеется, что война России против Украины закончится в 2023 году.

"Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира в Украине", – подытожил генсек ООН.

Война в Украине: прогнозы экспертов

По мнению руководителя Главного управления разведки генерал-майора Кирилла Буданова, бои в Украине должны закончиться к лету следующего года. В то же время президента Украины Владимир Зеленский отмечает, что не знает, когда может завершиться война.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что война завершится победой Украины, но не раньше весны-лета.

Вас также могут заинтересовать новости: