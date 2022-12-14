По ее словам, она не решается задавать президенту такие вопросы.

Украинская актриса и близкая подруга семьи президента Владимира Зеленского - Елена Кравец - рассказала, обращалась ли к президенту с вопросом, когда закончится война.

В интервью Маше Ефросининой актриса призналась, что не задвала таких вопросов, так как не хочет перекладывать на Зеленского ответственность.

"Вдруг ему нечем успокоить и я только еще больше добавлю печали, что многие рассчитывают, а он типа не может. Я не перекладываю на него ответственность за это. Я не понимаю, как он это вообще все держит. Я не понимаю, откуда этот ресурс. Эта нечеловеческая усталость, как он противостоит ей? Я могу написать что-то ободряющее, какую-то поддержку", - сказала Кравец.

Она призналась, что скидывала ему шутки какие-то о нем, передавала хорошие пожелания украинцев. По словам Кравец, Зеленский отвечает ей смайликами. Вероятно, из-за нехватки времени.

Напомним, Елена Кравец больше не выступает в "Квартале 95" из-за проблем со здоровьем.

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