Ожидается подписание очередного соглашения по безопасности и участие в саммите инициативы Триморья.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Литву.

"Прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров", - сообщил глава государства в Telegram.

Зеленский добавил, что запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения по безопасности.

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"Главное сейчас - сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть российский террор", - сказал он.

Как подчеркнул глава государства, российское зло - это угроза не только для Украины, но и для каждого народа, граничащего с Россией, и всех, кто ценит международное право. Согласно сообщению на сайте президента, 10 апреля Зеленский в Киеве встретился с новоназначенным министром национальной обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.

Президент Украины сообщил, что команды Украины и Литвы работают над документом о гарантиях безопасности. Зеленский ожидает, что этот документ заложит новую основу для усиления защиты обоих государств.

Инициатива трех морей - что известно

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2023 года Украина стала ассоциированным партнером Инициативы трех мо рей (Триморья). Такой статус позволяет включить Украину в инфраструктурные проекты Инициативы трех морей.

Инициатива трех морей известна также как Балто-Адриато-Черноморская инициатива. В нее входят 12 стран Европейского Союза, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.

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