Латвийский лидер поделился, что во время вражеской атаки вместе с премьером Литвы провел в укрытии шесть часов.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс пережил в Киеве рекордную российскую атаку дронами и после этого заявил, что Украине надо предоставить больше систем противовоздушной обороны и оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ринкевичс сказал на пресс-конференции в Киеве после проведения международного саммита Grain from Ukraine. "Прошлой ночью и в первые часы утра мы наблюдали в течение шести часов за крупнейшей атакой России с применением дронов против Украины и столицы - Киева", - сказал Ринкевичс.

Президент Латвии сообщил, что вместе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните шесть часов провел в укрытии. Ринкевичс подчеркнул, что российская попытка атаки в значительной степени провалилась.

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"Я думаю, мы действительно можем видеть, что украинская противовоздушная оборона сильная и очень способна в выполнении своего назначения", - заявил Ринкевичс.

"Но одно послание очень четкое: пока мы говорим, мы должны сделать все возможное, чтобы дать Украине больше боеприпасов, систем противовоздушной обороны и больше военной техники для того, чтобы помочь не только на поле боя, но и для возможности защиты гражданских", - подчеркнул Ринкевичс.

Он сказал, что это послание послы будут озвучивать на различных встречах на уровне Европейского Союза и НАТО.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября враги устроили очередную атаку дронами на столицу Украины. В Киеве воздушная тревога была более 6 часов. В результате атаки с воздуха незначительные повреждения есть в ряде районов города - Днепровском, Голосеевском и Печерском.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что сегодня россияне выпустили рекордное количество ударных дронов "Шахед". Всего зафиксированы пуски около 75 "Шахедов" с двух направлений - Приморско-Ахтарск и района Курской области РФ. Основное направление удара - Киев. Ликвидировать удалось 74 беспилотника.

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