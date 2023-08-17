К совместной декларации стран G7 в поддержку Украины решила присоединиться Болгария.

В среду, 16 августа, Совет министров Болгарии принял решение поддержать декларацию стран "Большой семерки" (G7) о предоставлении долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

Об этом пишет болгарское информационное агентство BTA.

"Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Так она непосредственно противодействует российской агрессии. Болгария способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских стран-членов. Согласно этой последовательной политике, Болгария присоединится к совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", – сообщили в правительственной информационной службе страны.

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Декларация G7 о гарантиях безопасности для Украины

12 июля на саммите НАТО, проходившем в литовском Вильнюсе, премьер-министр Японии Фумио Кишида объявил о совместной декларации стран-членов "Большой семерки" о предоставлении долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Тогда отмечалось, что вместе со странами G7 (Япония, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Италия), любое государство может поддержать эту декларацию.

12 августа эту декларацию поддержала Греция, которая стала уже 14-страной, присоединившейся к ней. Среди тех, кто присоединился к декларации G7, также Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания и Швеция.

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