Страна присоединилась к соответствующей совместной декларации G7.

Греция стала 14-й страной, которая поддержала гарантии безопасности для Украины, что является крайне важным моментом на пути вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщил в своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства выразил слова благодарности премьер-министру Кириакосу Мицотакису за преданность украинско-греческому партнерству.

"Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 по поддержке Украины. Греция стала 14-й страной, которая поддержала гарантии безопасности для Украины... Работаем вместе на пути Украины в НАТО", - отметил Зеленский.

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Совместная декларация G7

12 июля 2023 года о совместной декларации лидеров стран G7 о поддержке Украины объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. На полях двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран "Большой семерки" (G7, Японии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Италии) согласовали этот документ.

Было объявлено, что декларация открыта для любой страны, которая разделяет намерение поддержать Украину.

В тот же день состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО. По словам президента США Джо Байдена, все союзники согласились, что будущее Украины с НАТО. Также американский лидер подтвердил, что все союзники решили "устранить требования выполнения плана действий по членству для Украины и создать путь к членству в НАТО, когда Украина будет продолжать добиваться прогресса в воплощении необходимых реформ".

Байден добавил, что не дожидаясь завершения этого процесса, лидеры G7 берут долгосрочные обязательства для безопасности Украины. В частности, совместно с Зеленским были обсуждены гарантии, которые можно предоставить уже сейчас.

13 июля президент Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. В частности, это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. При этом Зеленский убежден, что круг гарантов будет увеличиваться.

В офисе президента Украины сообщили, что одобренные гарантии безопасности включают меры по помощи Украине в защите и предвзятости новой агрессии, в частности поставки оружия, поддержку в развитии оборонно-промышленного комплекса, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.

Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и предоставлять техническую и финансовую помощь.

Также декларацией предусмотрены меры на случай новой агрессии, которые предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Страны-гаранты также должны поддерживать Украину в привлечении РФ к ответственности за агрессию и осуществлять экономические и юридические шаги для наказания России и увеличения ее расходов на войну.

Речь идет о дальнейшем ужесточении санкций, замораживании активов, создании механизмов взыскания репараций и судебном преследовании виновных в преступлениях против Украины и украинцев согласно нормам международного права.

8 августа 2023 года ЕС отказался предоставлять Украине гарантии безопасности. В ЕС обосновали это тем, что Евросоюз, в отличие от НАТО, не является оборонной организацией

11 августа 2023 года Украина начала переговоры с Великобританией о гарантиях безопасности. В частности, сейчас начался первый раунд переговоров.

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