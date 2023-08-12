Сегодня к соответствующей декларации присоединилась Греция, став 14-й страной, кроме стран G7.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал все 14 стран, которые присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, принятой G7.

"Есть у нас еще один результат в работе с партнерами для гарантий безопасности – Греция присоединилась к декларации "Большой семерки" относительно гарантий для Украины. Это уже 14-я страна", - напомнил президент в своем вечернем видеообращении.

По его словам, помимо Греции, к декларации также присоединились Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания и Швеция.

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Зеленский подчеркнул, что его команда будет работать и в дальнейшем – ради новых участников в том или ином формате сотрудничества с Украиной.

"Мир не имеет альтернативы. Каждая страна, которая работает с нами в рамках гарантий безопасности для Украины, в рамках формулы мира, именно такой сигнал дает государству-агрессору. Мир будет. Агрессия проигрывает", - подчеркнул он.

Глава государства также добавил, что важно, чтобы каждую неделю Россия видела новую международную активность в поддержку Украины и нормальной жизни.

Он поблагодарил несколько стран, которые на этой неделе сделали новые шаги для большей безопасности и защиты украинцев. В частности, речь идет о Германии, которая передала еще две дополнительные пусковые установки "Пэтриотов".

"Каждое существенное усиление нашей ПВО - это тысячи спасенных жизней людей и реальное приближение полноценного воздушного щита для Украины. Каждый наш город, каждое село должны быть защищены. Это станет основой общеевропейского воздушного щита", - сказал Зеленский.

Кроме того, на этой неделе украинские пограничники получили мобильные комплексы медицинской поддержки от Нидерландов, которые сейчас среди лидеров в оборонном сотрудничестве с Украиной и политическом взаимодействии.

Президент также рассказал о готовности Азербайджана предоставить новый пакет гуманитарной поддержки, в том числе и оборудование для разминирования, которое является одним из ключевых направлений работы Украины с партнерами.

В частности, он напомнил, что сейчас 174 тысячи квадратных километров украинской земли потенциально опасны из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов.

Гарантии безопасности для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 августа, стало известно, что Греция присоединилась к гарантиям безопасности для Украины, которые ранее одобрили страны G7. Она стала 14 страной в этом списке.

Соответствующую совместную декларацию о поддержке Украины страны G7 (Япония, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Италия) приняли 12 июля на полях двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе.

К декларации могут присоединиться любые страны, после чего с каждой из них Украина должна начать двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.

В частности, такие переговоры уже начались с США и Великобританией.

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