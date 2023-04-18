В коммюнике по результатам саммита говорится, что министры "Большой семерки" по-прежнему привержены ужесточению санкций против России.

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокий представитель Европейского Союза пообещали выступить единым фронтом против агрессивной войны России в Украине.

В частности, в коммюнике по итогам саммита G7 они заявили, что привержены усилению и ужесточению санкций против Москвы.

"Не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения России на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру", — заявили министры.

Видео дня

В коммюнике говорится, что министры по-прежнему привержены ужесточению санкций против России, их координации и полному обеспечению, и будут их поддерживать "до тех пор, пока это потребуется Украине, пока она защищает себя".

16 апреля начался трехдневный саммит министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Японии. Безопасность как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона заняла центральное место на встрече министров.

18 апреля министры иностранных дел G7 пообещали и дальше поддерживать Киев, а также предупредили о высокой цене для тех, кто помогает России в войне против Украины.

Скандальный экс-президент РФ и замсекретаря Совета Безопасности Дмитрий Медведев уже устроил истерику по поводу призыва министров иностранных дел G7 к России подтвердить недопустимость ядерной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: