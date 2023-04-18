В частности, российские активы будут блокироваться, пока не завершится война в Украине.

Страны G7 пообещали продолжать поддерживать Украину, а также предупредили о "высокой цене" тех, кто решится помогать РФ в войне.

"Мы подтверждаем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в ведении войны или заплатить за это высокую цену. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставку оружия третьими сторонами в Россию и продолжим принимать меры против тех, кто материально поддерживает РФ", - говорится в совместном коммюнике министров иностранных дел стран G7 после встречи в японском городке Каруидзава.

Также министры осудили угрозы России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси: "Любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией будет иметь тяжелые последствия".

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Как отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в коммюнике также отмечается, что страны G7 будут блокировать российские активы, пока не завершится война в Украине:

"Блокировка и передача российских активов на восстановление Украины. Вот это рецепт борьбы с русским террором. Каждый в этой стране должен почувствовать цену преступлений. И это только один из примеров".

Саммит стран G7 - что сообщалось

Как писал УНИАН, накануне встречи министров иностранных дел стран G7 отмечалось, что центральное место на ней должна занять безопасность как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона.

Саммит стартовал 16 апреля в Японии на фоне войны России в Украине и растущей напористости Китая.

Трехдневная встреча в городе Каруидзава также проходит на фоне опасений, что некоторые члены G7 в Европе, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, воспринимаются как слабые звенья против угроз Китая в отношении самоуправляемого Тайваня.