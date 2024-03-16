Президент Франции объяснил, как будет достигать устойчивого мира в Украине.

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что не готов выступать с наступательными инициативами против России, ведь ему не нужна еще одна война.

В то же время он подчеркнул: у него нет никакой наивности в отношении Кремля и его режима. Такими тезисами он ответил на вопрос украинской журналистки Натальи Мосейчук о том, готова ли Европа вторым фронтом обуздать Путина, как однажды уже сделала с Гитлером.

"У меня нет никакой наивности относительно кремлевского режима, хотя я не очень люблю исторические параллели, потому что каждый раз есть особый контекст. Но я абсолютно не ошибаюсь в анализе кремлевского режима", - заявил в ответ Макрон.

Он напомнил, что Европа ставит перед собой две цели: не позволить России выиграть войну в Украине, а также вернуть себе устойчивый мир. "Устойчивый мир - это мир, который позволит Украине полностью восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, восстановить международное право, тот, который будет гарантировать безопасность Украине и всем европейцам, вот такая наша цель", - уточнил политик.

В то же время Макрон подчеркнул, что для достижения этого плана, Европа не пойдет на эскалацию.

"Для того, чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти путем эскалации, потому что нам не нужна еще одна война. Но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, что мы будем реагировать на то, как будет реагировать Россия. Украинцы в определенный момент обязательно должны, на выходе из этой войны, быть в сильной позиции, когда они будут вести переговоры об этом устойчивом мире. Но пока что я не выступаю с наступательными инициативами", - подчеркнул Макрон.

Смотрите расширенную версию интервью с Макроном на Youtube-канале Натальи Мосейчук.

Макрон признал, что Россия - враг

Макрон в откровенном разговоре с Мосейчук также признал, что Россия - это общий враг, которому нельзя позволить обладать ощущением стратегической определенности. В этом контексте лидер Франции рассказал об антироссийской коалиции в Европе и вкладе Германии в помощь Украине.

Как известно, на пятницу у Макрона был запланирован визит в Берлин, где он должен был обсудить с канцлером Шольцом важные для Украины вопросы. Тогда они вместе с президентом Польши втроем сделали аналогичное заявление: "не будем инициировать никакой эскалации".

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