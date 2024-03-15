По словам Макрона, Шольца и Туска, они сделают все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну, но есть позиция не инициировать эскалацию.

Лидеры Франции, Германии и Польши сделали заявление по результатам встречи в Берлине по поддержке Украины. По их словам, они сделают все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну, но есть позиция не инициировать эскалацию, информирует Радио Свобода.

Отмечается, что французский президент Эммануэль Макрон после встречи в формате так называемого "Веймарского треугольника" ничего не сказал относительно своей позиции по возможностям отправить войска в Украину, при этом сообщил, что была согласована позиция не инициировать эскалацию.

"Мы будем делать все необходимое столько, сколько нужно, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ, сколько понадобится и, как и с первого дня, не будем инициировать никакой эскалации. Но наша решимость жесткая. Это также предполагает наше единство, и поэтому мы приняли решение по нескольким инициативам, работая втроем над очень конкретными вещами", - сказал Макрон.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул поддержку Украины.

"Ясно одно: мы поддерживаем Украину. Также понятно, что мы не воюем с Россией. Нашей общей целью является и остается обеспечение того, чтобы Украина могла эффективно защищаться от российской агрессии. Германия, Франция и Польша преданы этому вместе со своими союзниками и партнерами в Европе и по ту сторону Атлантики. И мы не откажемся от своих обязательств", - сказал он.

Глава польского правительства Дональд Туск также подчеркнул, что помощь для Украины должна быть немедленной и как можно большей, чтобы ситуация в Украине в ближайшее время не ухудшилась, а улучшилась.

"Мы имеем идентичные взгляды относительно оценки того, кто несет полную ответственность за эскалацию напряжения, кто несет ответственность за трагические события в Украине, кто является агрессором и кто заслуживает нашей безоговорочной поддержки", - сказал премьер-министр Польши.

Что известно о встрече трех лидеров

Во время совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал использование активов РФ и создание коалиции дальнобойной артиллерии. По его словам, ЕС будет использовать замороженные российские активы для финансовой поддержки Киева. Он отметил, что поддержка Украины в Европе не упадет.

Дональд Туск назвал встречу "хорошим новым началом для "Веймарского треугольника", и сказал, что трое снова встретятся летом в Польше.

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