Путин увидит, что Европа не разбилась на разные лагеря, намекнул президент Франции.

Французский лидер Эмануэль Макрон назвал Россию общим врагом и объяснил: он хочет, чтобы она не видела стратегической определенности.

Об этом политик заявил во время интервью с украинской журналисткой Натальей Мосейчук. Расширенную версию разговора можно посмотреть на ее Youtube-канале.

По словам президента Франции, Путин рассчитывал, что Европа разобьется на разные лагеря, что единодушной позиции относительно войны в Украине, ее возможного членства в ЕС, не будет. Однако сейчас, несмотря на определенные различия в анализах ситуации, различия в позициях и так далее, единство - абсолютно важно для Европы.

"Мы именно на этот результат работаем с первого дня. Можно иметь разные анализы, различные расхождения позиций, потому что у нас неодинаковая культура политическая, культура стратегическая. Мы изначально заботились о единодушии, на всех заседаниях Европейского совета, когда Франция председательствовала в первом полугодии 2022 года... Я все сделал, чтобы сохранить это единодушие... Путин рассчитывал, что мы разобьемся на разные лагеря. И то, что произошло между мартом 2022 года, я помню, насколько разными были позиции по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Мы всех убедили, мы смогли убедить. И теперь мы сможем убедить", - заявил Макрон.

Он пояснил, что Франция и Германия обладают единой позицией по этому поводу. Берлин очень существенно вкладывается в помощь Украине: финансово, бюджетно и так далее, но также он обладает своим видением на определенные вещи.

"Мы должны использовать нашу взаимосовместимость, выигрывать на этом... Я хочу, чтобы наш враг, наш противник, не видел стратегической определенности. Я думаю, с канцлером Шольцом мы придем к общему мнению относительно тех инициатив, которые были решены здесь, 26 февраля, на встрече, на которой собрались представители около 20 государств ЕС", - акцентировал Макрон.

По его словам, тогда (на саммите в Париже) Германия взяла на себя очень большие обязательства по совместному производству в Украине, обслуживанию военной техники, а также созданию коалиции по дальнобойному оружию. "Я думаю, все мы можем делать больше, влиять друг на друга. У нас всегда ключевым является "единство ради эффективности"", - резюмировал он.

Макрон заявил, что Франция должна быть нервом войны

Напомним, Макрон во время разговора с Мосейчук также объяснил роль Франции в украинско-российской войне. Он считает, что она должна, как когда-то говорил Черчилль, быть ее нервом: передавать необходимую помощь Украине, но одновременно работать над тем, чтобы там наступил справедливый мир.

Президент Франции подчеркнул, что ради этого даже согласится ответить на звонок Путина, если тот его наберет. "Если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения", - сказал он.

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