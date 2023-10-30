Сейчас идет процесс согласования этой процедуры с Москвой.

Франция планирует депортировать 39 граждан России из-за их "радикализации" на религиозной почве. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в интервью телеканалу BFM TV.

По словам министра, сейчас под административным задержанием во Франции находятся около шестидесяти россиян, подозреваемых в радикализации. 39 из них должны быть высланы с согласия российских властей.

Отмечается, что после громкого убийства учителя в городке Аррас мигрантом кавказского происхождения власти Франции хотят продемонстрировать свою решимость в борьбе с радикальными исламистами. В частности планируют выслать из страны лиц, занесенных в так называемый "список S". Местную власть уже попросили обратить особое внимание на "жителей Кавказа в возрасте от 16 до 25 лет".

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Нападавший из Арраса, 20-летний Мохаммед Могоучков, соответствует этой категории: он родился в Ингушетии - автономной республике в составе РФ.

"Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особенно следим и которых подозреваем в радикализации. Мы представили список российским властям на прошлой неделе", - заявил министр Дарманен и добавил, что выдворение состоится, если Москва предоставит "консульские пропуска".

Дарманен подчеркнул, что российские граждане, за которыми ведется особое наблюдение, "не находятся на улице", а находятся "либо в тюрьме, либо в изоляторах административного содержания".

"Кавказская сеть" вызывает особое беспокойство у французских властей в частности из-за того, что несколько ее участников в последние годы совершали нападения во Франции. "С 2018 года во Франции трое молодых людей с Северного Кавказа были исполнителями спонтанных нападений, а шестеро участвовали в спланированных нападениях", — пояснил телеканалу президент Центра анализа терроризма Жан-Шарль Бризар.

Убийство учителя во Франции

Как писал УНИАН, 13 октября во французском городе Аррас мужчина напал с ножом на работников лицея. Во время этого нападения был смертельно ранен один из преподавателей. Еще двое сотрудников лицея получили ранения. Нападавшего задержала полиция. Им оказался 20-летний гражданин России, как утверждалось изначально, "чеченского происхождения".

Это не первый подобный случай во Франции. В октябре 2020 года молодой чеченец убил школьного учителя в пригороде Парижа и отрезал ему голову. При попытке задержания полицейские застрелили подозреваемого. Позже убийцу с большими почестями похоронили в Чечне.

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