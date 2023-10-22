Франция уже находится в состоянии повышенной готовности с 13 октября, когда родившийся в России чеченец убил школьного учителя.

Франция, которая уже находится в состоянии повышенной готовности, должна усилить безопасность в аэропортах вокруг столицы и в поездах после волны ложных сообщений о минированиях. Об этом заявил министр транспорта Франции Клеман Бон в воскресенье, пишет Reuters.

По его словам, патрули безопасности в парижских аэропортах будут увеличены на 40%, а штат национальной железнодорожной компании SNCF будет усилен на 20%, помимо дополнительных полицейских патрулей на железнодорожных станциях.

"В истории нашей страны и Европы транспортные сети были местом, где в результате нападений были тяжелы потери", - сказал Бон.

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Помимо повышенного риска, есть "люди, которые играют со страхом", сказал министр, имея в виду волну ложных сообщений об угрозе взрыва, которая за последнюю неделю поразила транспортные сети, школы и культурные центры.

По его словам, с прошлой среды в аэропортах Франции было зарегистрировано 70 ложных сообщений об угрозе взрыва бомбы, добавив, что почти все эти оповещения были отправлены с одного и того же адреса электронной почты в Швейцарии.

Ложные оповещения во Франции обычно наказываются лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 30000 евро. Если в предупреждении содержится угроза, наказание может увеличиться до трех лет тюремного заключения и штрафа в 45000 евро.

Бон заявил, что подобные ложные сообщения - это не "маленькие шутки, а серьезные преступления" и что они будут расследованы.

Угроза терактов во Франции

Напомним, Франция находится в состоянии повышенной готовности с 13 октября после того, как 20-летний мужчина убил учителя в городе Аррас на севере Франции. Как выяснилось, преступником оказался мужчина чеченского происхождения, он родился в России.

Сегодня в полдень Версальский дворец под Парижем был эвакуирован по соображениям безопасности уже в седьмой раз за последние восемь дней и вновь открылся через два часа после проведения проверок.

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