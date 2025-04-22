В ближайшие три дня тело понтифика будет лежать в соборе Святого Петра для публичного прощания.

В Ватикане обнародованы первые фотографии покойного Папы Римского Франциска.

На снимке видно, что его тело лежит в простом открытом гробу. Рядом с телом стоят швейцарские гвардейцы и высшее духовенство. В зале вокруг гроба почти никого нет.

В ближайшие три дня тело понтифика будет лежать в соборе Святого Петра для публичного прощания.

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Похороны пройдут не в соборе, а в базилике Санта-Мария-Маджоре - так завещал сам Франциск. Это одна из главных римских церквей, где находится древняя икона Богоматери. В завещании Франциск указал, что свою жизнь и служение он всегда вверял Пресвятой Марии.

"Поэтому прошу, чтобы мои бренные останки покоились в ожидании дня воскресения в Папской базилике Пресвятой Девы Марии", - говорится в тексте завещания.

В Рим на прощание с понтификом прибудут лидеры со всего мира. Кроме того, ожидаются и специальные рейсы из Аргентины - родины Папы Франциска. Также на прощание с Франциском поедет и украинский президент Владимир Зеленский.

"В Офисе президента ожидают определения даты захоронения Папы Франциска и готовят визит президента Владимира Зеленского в Рим на прощание с понтификом", - сообщил источник УНИАН в Офисе президента.

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