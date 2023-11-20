Страна планирует закрыть оставшиеся четыре пункта пропуска с полуночи среды, 22 ноября.

Власти Финляндии могут принять решение о закрытии на восточной границе с Россией оставшихся четырех работающих пунктов пропуска с полуночи среды, 22 ноября. Как сообщает iltalehti.fi со ссылкой на свои источники, правительство страны может принять такое решениев ближайшее время.

Ранее Финляндия приняла решение закрыть пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они закрыты для движения транспорта с субботы. В то же время заявления о предоставлении убежища принимаются на пограничных переходах Вартиус и Салла, то есть Кайнуу и Лапландия.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что закрытие пунктов пересечения границы частично достигло желаемого результата. По словам главы ведомства, есть много признаков того, что российские власти перенаправляют людей, прибывающих в финскую границу, поэтому активность переместилась из закрытых пунктов пересечения границы в другие места.

Видео дня

Так, согласно данным разведки, россияне начали переправлять нелегальных просителей убежища в Костамус, недалеко от пограничной станции Вартиус. Чтобы прекратить использование живого оружия, правительство Финлянди объявило о готовности закрыть остальные погранпереходы и приостановить прием заявлений о предоставлении убежища на сухопутной границе с Россией. В будущем заявление о предоставлении убежища можно будет подать в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Реакция Кремля

Комментируя такое решение Финляндии, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "сожалеет", что на смену предыдущим отношениям между странами "пришла такая исключительно русофобская позиция".

Кремль также опровергает утверждение Финляндии о перенаправлении мигрантов на контрольно-пропускные пункты.

По словам Пескова, "пограничными переходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане наши пограничники полностью придерживаются всех своих должностных инструкций".

Закрытие финской границы

16 ноября 2023 года Финляндия заявила о том, что закрывает границу с Россией. Также сообщалось, что Финляндия закроет границу для российских туристов. После закрытия финской границы россияне с шенгенскими туристическими визами свободно смогут попасть в Европу по суше только через границу Мурманской области и Норвегии.

Кроме того, Финляндия начала возведение временных ограждений на границе с Россией. Строительство временного ограждения началось на пограничном пункте Вартиус.

Вас также могут заинтересовать новости: