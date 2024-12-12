По прогнозу премьер-министра Словакии, Украина потеряет треть своей территории.

Страны Запада устали от войны в Украине и могут "пожертвовать" частью ее территории, как это было сделано в 1938 году с Чехословакией. Такое мнение в интервью бразильскому изданию Folha de S.Paulo высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, Запад решил использовать "этот конфликт", чтобы ослабить Россию - в частности, были введены санкции против РФ, "в Украину идут миллиарды евро и долларов, много гуманитарной помощи, много оружия".

"Какой результат? Россияне завоевывают все больше территорий, санкции не действуют, а Украина уже недостаточно сильна для возможных переговоров. Если все это кому-то навредит, то это Украине, потому что она позволила себя втянуть в эту авантюру, которая ничем хорошим для страны не закончится. Она потеряет территорию и не будет приглашена в НАТО", - считает политик.

Видео дня

Фицо прогнозирует, что Украина потеряет треть своей территории:

"Ей будут предложены гарантии безопасности - например, присутствие иностранных войск. Если это то счастье для Украины, о котором все говорят, то я думаю, что украинцев предадут. Последствия будут очень серьезными для Украины с точки зрения стабильности".

В то же время Фицо говорит, что Словакия заинтересована в том, чтобы "стабильный сосед присоединился к ЕС, чтобы мы могли работать вместе".

"Пока я премьер-министр, я никогда не буду поддерживать вступление Украины в НАТО. Что касается ЕС, то да", - резюмировал глава словацкого правительства.

Роберт Фицо - последние заявления

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал новую команду ЕС за слова о поддержке Украины. По его словам, не все члены Евросоюза готовы оказывать военную помощь Украине.

Ранее Фицо принял приглашение правителя России Владимира Путина посетить парад 9 мая в Москве. Он отметил, что заинтересован в участии в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом.

Вас также могут заинтересовать новости: