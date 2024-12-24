На одном из плакатов, который несли демонстранты в Братиславе, было написано: "Пахнет предательством".

В Словакии прошли массовые демонстрации против визита премьер-министра страны Роберта Фицо в Россию. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, в столице Словакии Братиславе люди вышли на улицы на митинг протеста против визита главы правительства страны в РФ. Демонстранты держали в руках баннеры с надписями в поддержку Украины.

Как отмечает издание, на одном из плакатов было написано "Остановите Путина", на другом - "Пахнет предательством".

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Визит Фицо в РФ

Как сообщал УНИАН, на днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, где встретился с правителем РФ Владимиром Путиным. После этого политик сделал заявление.

По словам Фицо, в "длительном" разговоре с Путиным они "обменялись мнениями по поводу того, что происходит в Украине, о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и об отношениях между Словакией и РФ".

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит Фицо к Путину. По словам главы украинского государства, Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия.

Как сказал Зеленский, такие скидки не бесплатные - за них России платят суверенитетом или теневыми схемами, и это "должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы".

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