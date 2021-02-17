Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии.

Европейский суд по права человека постановил, что Россия должна немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.

Читайте такжеВ России сторонники Навального проводят флешмобы с фонариками (фото)

Как сообщается на сайте Навального, 16 февраля года Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя.

Сайт политика опубликовал решение суда.

Арест Навального: что известно

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года. По прилету его сразу же задержали. Защита Навального обжаловала задержание в ЕСПЧ.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы принял решение отправить Алексея Навального в колонию.

Условное наказание, назначенное ему по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на три с половиной года колонии общего режима.

Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом. Это его первый реальный срок.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров