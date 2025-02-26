По словам французского политика, европейские страны будут гарантировать безопасность Украине при поддержке США.

Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска, чтобы гарантировать перемирие в Украине. Об этом заявил министр финансов Франции Эрик Ломбард в комментарии для Bloomberg.

"Мы хотим прекращения огня в Украине. Думаю, все стороны все больше стремятся к этому. Это один из вопросов, которые мы обсуждали в Вашингтоне. Я считаю, что мы достигли прогресса. Мы продвинулись, потому что мне кажется с Трампом мы нашли общий язык. Мы хотим прекращения огня. Мы хотим, чтобы это гарантировали европейские страны при поддержке США", - подчеркнул он.

По словам Ломбарда, президент США Дональд Трамп заверил, что согласится на это.

"Конечно, впереди долгий путь, потому что это должны обсудить Зеленский и Путин, но Европа и Америка могут помочь", - отметил министр.

Политик добавил, что сейчас по Украине ведутся технические обсуждения.

"Есть согласие, что для гарантии перемирия нужны европейские войска в Украине. Великобритания, Германия и Франция уже готовы это сделать. Другие страны ЕС также сделают свой вклад. Войска прибудут после перемирия, чтобы гарантировать его соблюдение", - отметил Ломбард.

Миротворческие войска в Украине - последние новости

Ранее нардеп Роман Костенко ответил, уберегут ли Украину от нового нападения РФ 30 тысяч миротворцев. Он отметил, что скептически относится к отправке миротворцев, однако добавил, что все же все будет зависеть от того, "какие условия будут созданы".

В то же время в Кремле прокомментировали заявление Трампа о согласии РФ на отправку миротворцев в Украину. В частности пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сослался на то, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг эту идею.

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