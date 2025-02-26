По словам эксперта, российский диктатор считает, что имеет сейчас "определенное окно возможностей".

У россиян проведение наступательной весенней кампании сейчас проваливается, поэтому им необходимо перемирие, чтобы подготовиться к будущему наступлению. Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Он отмечает, что Россия ударами дронов и ракет по Украине пытается создать картинку и для США, и для западной аудитории, что, мол, имеет значительные силы и мощности, чтобы продолжать атаковать. По его словам, это и способ давить на Украину в вопросе достижения компромиссов.

"Путин думает, что у него сейчас есть определенное окно возможностей. Те резервные войска, которые Россия готовила и размещала в 2023-2024 годах, во многом "уже размотаны", а новые силы готовятся. И они еще не успевают. И фактически здесь есть вопрос проведения наступательной весенней кампании, которая у них сейчас проваливается, поэтому для Путина критично и важно достичь какого-то перемирия до 20 апреля (Пасха - УНИАН) или 9 мая для того, чтобы получить время и продолжить агрессию против Украины", - считает Мусиенко.

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При этом он добавил, что Россия хочет получить прекращение огня на максимально благоприятных для нее условиях. По его словам, поэтому оккупанты сейчас используют все способы давления - как на поле боя, так и удары с воздуха, чтобы оказать психологическое давление на украинский народ.

Мусиенко отметил, что на сегодня у врага на фронте есть два приоритетных направления - это Донецкая и Курская области. По его словам, в то же время бои продолжаются и на других направлениях.

"И в дальнейшем характер боевых действий будет именно таким. Нельзя сказать, что на сегодня фиксируется какая-то большая ударная группировка на других направлениях, что свидетельствовало бы о том, что Россия готовится к удару или на Херсонщине, или на Запорожском направлении, или других", - добавил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Wall Street Journal (WSJ), без военной помощи США у Украины будет достаточно оружия, чтобы продолжать воевать против оккупантов в нынешнем темпе до лета.

Ряд западных чиновников сказал изданию, что после этого срока ВСУ могут оказаться без боеприпасов и не смогут использовать некоторые из своих самых современных вооружений.

Крупных поставок оружия, отправленных или заказанных еще администрацией Джо Байдена, должно хватить украинцам по крайней мере до середины года, сказала Селеста Волландер, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона.

В то же время портал DeepState сообщил, что россияне продвигаются в Донецкой области и оккупировали новое село. В частности враг продвинулся возле Преображенки и в Тополях.

"На данном направлении главной целью для россиян является населенный пункт Комар, через который проходит дорога в Богатырь и в целом логистика к группировке Сил Обороны в районе Андреевки", - добавили в DeepState.

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